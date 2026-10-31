Κριός

Στις 9 η νέα Σελήνη στον Σκορπιό αφορά τα οικονομικά και είναι μια ένδειξη ότι μέχρι το τέλος του μήνα μπορούν να γίνουν οικονομικές συμφωνίες, νέα ξεκινήματα ή να έρθουν ευκαιρίες που αφορούν κυρίως κοινά οικονομικά. Ο οίκος αυτός όμως αφορά και το συναισθηματικό βάθος και την οικειότητα σε μια σχέση.

Στις 13 του μήνα ο Ερμής ξαναγίνεται ορθόδρομος και βλέπεις ξανά φως στο θέμα των εσόδων σου. Είναι μια περίοδος κατά την οποία μπορούν να παρουσιαστούν ξαφνικά ευκαιρίες από το πουθενά για να βελτιώσεις τα πικραμένα οικονομικά σου. Επίσης, αυτή η περίοδος σε ξεκουράζει, σε βοηθάει να αλλάξεις παραστάσεις ή αλλάζοντας περιβάλλον ή αποσπά απλώς την προσοχή σου με στόχο να επαναπροσδιορίσεις τους στόχους σου. Το υπόλοιπο του μήνα προβλέπεται εξαιρετικά ευνοϊκό, το μόνο που χρειάζεται από τη μεριά σου είναι να είσαι προσηλωμένος στον στόχο. Πριν από αυτό όμως, χρειάζεται πίστη στον στόχο σου. Αυτό που θέλεις να καταφέρεις, πρέπει να είναι απόλυτα ξεκάθαρο μέσα στο μυαλό σου και να πιστεύεις ακράδαντα ότι θα έχει το αποτέλεσμα που θέλεις.

Ο μήνας κλείνει με μια θετική πανσέληνο στους Διδύμους στις 24 η οποία αφορά συμφωνίες, γνωριμίες, σύντομα ταξίδια και διαπραγματεύσεις. Κάποια πράγματα μπαίνουν στη θέση τους και μέσα σου, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο. Αυτές τις μέρες το θέμα είναι να είσαι ανοιχτός-ή και σε νέες γνωριμίες και ίσως σε διαφορετικούς ανθρώπους από αυτούς που έχεις συνηθίσει να θεωρείς συμβατούς.

Η πολλή δουλειά μάλλον ξεκινάει από τις 26 που ο Άρης θα περάσει στην Παρθένο. Κάπως από τις τελευταίες μέρες του Νοεμβρίου ξεκινάει μια νέα φάση για σένα στην οποία απαιτείται να είσαι αρκετά οργανωμένος. Είναι σίγουρο ότι θα είσαι γεμάτος ιδέες και πολύ παραγωγικός το διάστημα που ακολουθεί.

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