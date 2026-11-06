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Ο Τσαφούλιας, η Σαμπρίνα, η Ηλιάδη και η «αμορφωσιά» τα πρωινά

Περί παραπλάνησης, ημιμάθειας και «άιντε, ό,τι να ’ναι» ο λόγος για τις γυναίκες που τάχα χρειάζονται συγκαταβατική προστασία
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06.11.2026

Είναι ήδη χθεσινά νέα και για κάποιους μόνο θεματάκι και ντόρος να γίνεται και όπως να ’ναι, αλλά όχι για τον σοβαρό, προσεκτικό και με επιχειρήματα σε ό,τι λέει, Σωτήρη Τσαφούλια. Η ευκολία και η ταχύτητα με την οποία επαναλαμβάνεται η μισή αλήθεια δεν είναι πια, στα νέα μας τηλεοπτικά ήθη, σφάλμα κεκτημένης ταχύτητας, αλλά ακόμα μια ασυνείδητη επιλογή που αλλοιώνει τη δημόσια συζήτηση στην αναζήτηση του πιασάρικου και προκλητικού.

Το λάθος αναπαράγεται αμέσως και, ακόμα κι αν υπάρξει διόρθωση αργότερα, η πρώτη εντύπωση έχει ήδη αποτυπωθεί στο κοινό ή σε όποιο έχει απομείνει ακόμη. Ακόμα και τα πιο σύνθετα, περίπλοκα και σημαντικά για τις ανθρώπινες ζωές όλων κοινωνικά και ηθικά θέματα, αντιμετωπίζονται σαν ποδοσφαιρικοί αγώνες των «αιώνιων», όπου πρέπει να υπάρχουν αγριάδα, επιθετικότητα, κραυγές, ιαχές και τσιτάτα αντιγραμμένα από το ChatGPT, μηχανικά, πρόχειρα και άσχετα. Ένας νηφάλιος, συγκροτημένος, διεισδυτικός και τεκμηριωμένος λόγος, που αναγνωρίζει τις γκρίζες ζώνες και τις αποχρώσεις, θεωρείται βαρετός για την τηλεοπτική μας εύκολη, προβλέψιμη, αλλά πάντα βλαβερή στο σύνολο και σε προσωπικότητες, πραγματικότητα και τα πρόσωπά της.

Έλα, να γίνεται μπουμ μπουμ κι αν μ’ αρέσει μπουμ μπουμ, ίσως και να… μπουμ μπουμ

Πάμε, λοιπόν, πίσω στην αρχή της ιστορίας. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Σωτήρης Τσαφούλιας τάχθηκε υπέρ του δικαιώματος των γυναικών στην αυτοδιάθεση του σώματός τους και τοποθετήθηκε για το θέμα των αμβλώσεων. Τότε η Σαμπρίνα, με το μεγάλο της σουξέ –θυμίζουμε το «Και θα θέλεις μπουμ μπουμ, σαν τρελός να μπουμ μπουμ κι αν μ’ αρέσει μπουμ μπουμ, ίσως και να… μπουμ μπουμ»–, και η Αγγελική Ηλιάδη, με το αξεπέραστο «Κάτι άνδρες μας παιδεύουνε, μα αυτούς μια ζωή θα λατρεύουμε, κάτι άνδρες παιδιά, μας κουράζουνε, μας πονάνε, μα δεν τους αλλάζουμε», ανέφεραν πως οι απόψεις του για το συγκεκριμένο κοινωνικό ζήτημα δείχνουν έλλειψη βαθιάς γνώσης, κάνοντας λόγο για «ημιμάθεια» (του Τσαφούλια!!!), που «είναι χειρότερη από την αμάθεια» (ξανά του Τσαφούλια!!!). Παρ’ όλα αυτά, ευγενής πάντα και χειρουργικός στα κοινωνικά θέματα, τόσο μέσα από τη δουλειά του όσο και στον δημόσιο λόγο του, ο Σωτήρης Τσαφούλιας, μιλώντας στις σούπερ άξιες και ενδιαφέρουσες στη δουλειά τους Rainbow Mermaids, απάντησε κομψά. «Το έχω πει πολλές φορές και με βρίζουν και θα με βρίζουν και το εντυπωσιακό είναι ότι είναι από άτομα που δεν το περιμένεις», είπε, «να σε κατηγορούν για αμορφωσιά η Αγγελική Ηλιάδη και η Σαμπρίνα, επειδή λες να ορίζει το σώμα της η γυναίκα. Και λες, από όλο τον κόσμο που θα μπορούσε να με κράξει, αυτές οι δύο γυναίκες που υπήρξαν πρωτοπόρες στην εποχή τους, που έσπασαν στερεότυπα και έβγαλαν τον ερωτισμό τους και το ταλέντο τους, αυτές με κράζουν; Αντί να έρθει να μου την πει η Ελένη Λουκά, μου τη λέει η Σαμπρίνα; Είναι αυτός ο παραλογισμός»! Εδώ που τα λέμε, είναι το όλο ζήτημα για πολύ μπουμ, μπουμ!

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Μεταφράζοντας τον Τσαφούλια στα πρωινάδικα

Τεκμηρίωσε ο άνθρωπος και τη θέση του σ’ αυτή τη ζωή, με δημόσιο λόγο σοβαρό. «Φταίω κι εγώ γιατί μερικές φορές λέω πράγματα που δεν είναι κατανοητά και θέλουν σκέψεις μερικών χρόνων», είπε και συνέχισε: «Όταν λέω ότι αν ένα έμβρυο είχε το απόλυτο δικαίωμα της ζωής, θα μπορούσε να το ασκήσει χωρίς το δικαίωμα του σώματος που το κυοφορεί, δεν το έλεγα για να μιλήσω για τα δικαιώματα του εμβρύου, αλλά για να πω “προσέξτε, στον κόσμο τι συζητάμε”. Η συζήτηση δεν ήταν για το έμβρυο, αλλά για την εξουσία επάνω σε ένα ξένο σώμα».

Αυτή την πολύ ευγενική, έως και εκτιμητική, τοποθέτησή του για τη Σαμπρίνα και την Ηλιάδη, τις οποίες προσεκτικά δεν πρόσβαλε ούτε απαξίωσε, εξέλαβε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 πως τις υποτίμησε και τις είπε, εκείνος… αμόρφωτες! Το ίδιο είχαν καταλάβει και στο «Happy Day» και εξεγέρθηκαν, διότι ουδείς μπαίνει στον κόπο να ακούσει πραγματικά, να μελετήσει και να ενημερωθεί. Μα, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 τους έπιασε μεγάλη ευαισθησία για τα γυναικεία δικαιώματα, ξαφνικά υπέρμαχοι του Τέταρτου Κύματος του Φεμινισμού, που μεταφέρει τη διαθεματικότητα και τη συμπερίληψη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο! «Θεωρώ ότι ξεκίνησε να πει “θα κρίνουν εμένα για αμορφωσιά η Σαμπρίνα και η Ηλιάδη;”», είπε ο Γιώργος Λιάγκας για τα λεγόμενα του Τσαφούλια, «και μόλις κατάλαβε ο ίδιος ότι αυτό το πράγμα, αν ακουστεί, θα φάει το κράξιμο του αιώνα, είπε ότι είναι πρωτοπόρες. Γιατί εδώ, μέσα σε μία φράση, είπε δύο πράγματα που αντικρούουν το ένα το άλλο. Δηλαδή, από τη μία λες κάποιον αμόρφωτο και από την άλλη ότι είναι πρωτοπόρος, ότι σπάσανε αυγά με την εμφάνισή τους, με τη μουσική τους, με την Τέχνη τους. Δεν θεωρώ ότι ο Τσαφούλιας είναι θιασώτης της τέχνης είτε της Σαμπρίνας είτε της Ηλιάδη. Απ’ ό,τι έχω δει αισθητικά, δεν νομίζω ότι ταιριάζουν. Άρα θεωρώ ότι η πραγματική του άποψη είναι “πώς θα κρίνουν εμένα που είμαι μορφωμένος –και όντως είναι μορφωμένος– δύο άνθρωποι που δεν έχουν το μορφωτικό επίπεδο; Θα πουν εμένα αμόρφωτο τώρα αυτές οι δύο;”». Και κάπου εκεί χτύπησε το τηλέφωνο στο κοντρόλ!

Και ποιος είπε πως οι γυναίκες χρειαζόμαστε συγκαταβατική προστασία για τις απόψεις μας

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας ζήτησε να παρέμβει στην εκπομπή και ήταν αποστομωτικός! «Δεν το περίμενα καθόλου από εσάς αυτό το πράγμα. Είστε εκτός θέματος και παραπλανάτε τον κόσμο σε τέτοιο βαθμό», είπε στον αέρα και ευθέως στον Γιώργο Λιάγκα και στους ομοτράπεζούς του. «Μίλησα εγώ για μορφωτικό επίπεδο; Δεν το ακούσατε, βάλτε τη δήλωση ολόκληρη. Δεν δέχομαι ότι βγαίνετε εσείς και με κατηγορείτε για κάτι τόσο χυδαίο που εγώ ποτέ δεν έχω κάνει στη ζωή μου, χωρίς να έχετε δει εσείς ο ίδιος τη δήλωσή μου ολόκληρη. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε απέναντί μου… Εγώ είπα πως είναι αδιανόητο να με κατηγορούν για ημιμάθεια αυτές οι δύο γυναίκες που ήταν πρωτοπόρες και ανοιχτόμυαλες», είπε απολύτως λογικά και μιλώντας σωστά ελληνικά!

Δεν τις υποτίμησε ως γυναίκες ούτε χρησιμοποίησε σεξιστική ή υποτιμητική ορολογία για να «σπάσει πλάκα» εις βάρος τους, ολοφάνερα. Η διαφωνία του Τσαφούλια ήταν καθαρά νοηματική. Έκρινε τις τραγουδίστριες για τη συγκεκριμένη τοποθέτησή τους, χωρίς να αγγίξει τη θηλυκότητά τους, την εμφάνισή τους ή την προσωπικότητά τους. Και από κεκτημένη πλέον ταχύτητα και τάχα ευαισθησία, η οποιαδήποτε αντιπαράθεση με μια γυναίκα δεν βαφτίζεται πια ως «επίθεση στα δικαιώματα των γυναικών»! Όταν μια γυναίκα εκφέρει δημόσιο λόγο και επιτίθεται σε κάποιον, το να υπάρξει απάντηση και να ασκηθεί κριτική δεν είναι «αντιφεμινιστικό». Αντίθετα, το να κόπτεσαι τάχα να προασπίσεις το να μην της απαντήσουν μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκα, τάχα ότι σε ένοιαξε κιόλας, είναι μια μορφή συγκαταβατικής προστασίας στην προσωπικότητα, τη νοημοσύνη και την υπόσταση των γυναικών ως ισότιμων μελών της κοινωνίας. Αυτή η δήθεν προστασία, στην πραγματικότητα, τη μειώνει, καθώς αντιμετωπίζει τον γυναικείο λόγο ως κάτι εύθραυστο που χρειάζεται ασπίδα προστασίας από τον αντίλογο, λες και οι γυναίκες δεν έχουν τη συγκρότηση, το σθένος ή τα επιχειρήματα να στηρίξουν τις απόψεις τους, είτε αυτές κρίνονται ως σωστές είτε ως λανθασμένες.

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#τηλεόραση #Σωτήρης Τσαφούλιας #Γιώργος Λιάγκας #Αγγελική Ηλιάδη #Σαμπρίνα
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