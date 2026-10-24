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5 φθινοπωρινές αποδράσεις κοντά στην Αθήνα

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24.10.2026

© Vasilis Baimas / Unsplash

Το φθινόπωρο έχει μια ξεχωριστή γοητεία. Η ζέστη του καλοκαιριού υποχωρεί, τα πρώτα κρύα κάνουν την εμφάνισή τους και η ανάγκη για μια μικρή απόδραση γίνεται όλο και πιο έντονη.

Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις πολλές ώρες ούτε να ξοδέψεις μια περιουσία για να αλλάξεις παραστάσεις. Υπάρχουν υπέροχοι προορισμοί σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα, ιδανικοί για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα φθινοπωρινό τριήμερο.

Από γραφικά ορεινά χωριά μέχρι νησιωτικές αποδράσεις, συγκεντρώσαμε 5 προορισμούς κοντά στην Αθήνα που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου για τις πρώτες φθινοπωρινές εξορμήσεις.

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Καλάβρυτα

Αν θέλεις να αφήσεις πίσω σου την πόλη και να βρεθείς μέσα στη φύση, τα Καλάβρυτα είναι μια από τις καλύτερες επιλογές. Η απόσταση από την Αθήνα είναι περίπου δύο ώρες, όμως μόλις φτάσεις θα νιώσεις ότι έχεις ταξιδέψει πολύ πιο μακριά.

Ο γραφικός οικισμός, τα όμορφα μαγαζάκια και η ορεινή φύση δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια φθινοπωρινή απόδραση.

Μπορείς να κάνεις μια βόλτα στην πόλη, να δοκιμάσεις τις τοπικές γεύσεις, να περπατήσεις στη φύση ή να επιβιβαστείς στον Οδοντωτό, για μια από τις πιο όμορφες διαδρομές μέσα στο τοπίο.

© Ruben Aster / Unsplash

Ναύπλιο

Το Ναύπλιο είναι από εκείνους τους προορισμούς που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Μόλις περίπου μιάμιση ώρα από την Αθήνα, αποτελεί ιδανική επιλογή για ένα χαλαρό Σαββατοκύριακο μακριά από την καθημερινότητα.

Περπάτησε στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε τον καφέ σου στην πλατεία και κάνε μια βόλτα στην παραλία. Αν έχεις διάθεση για λίγη άσκηση, ανέβα τα 999 σκαλοπάτια στο Παλαμήδι και απόλαυσε τη θέα. Αν πάλι προτιμάς κάτι πιο χαλαρό, μπορείς να ανέβεις μέχρι το κάστρο με το αυτοκίνητο. Όπως και να επιλέξεις να περάσεις τον χρόνο σου, το Ναύπλιο δύσκολα θα σε απογοητεύσει.

Αράχωβα

Η κοσμοπολίτικη Αράχωβα είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς κοντινούς προορισμούς για όσους θέλουν να πάρουν μια γεύση από βουνό χωρίς να απομακρυνθούν πολύ από την Αθήνα. Βρίσκεται περίπου μιάμιση ώρα μακριά και προσφέρεται ακόμη και για μονοήμερη εκδρομή, αν δεν έχεις χρόνο για διαμονή. Κάνε βόλτα στα γραφικά στενά, απόλαυσε τη θέα και φυσικά κάθισε σε ένα από τα μαγαζιά για καλό φαγητό. Και κάπως έτσι, μέσα σε λίγες ώρες, θα έχεις ξεχάσει για λίγο τη δουλειά και την καθημερινότητα.

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Τρίκαλα Κορινθίας

Αν ονειρεύεσαι ένα φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο σε ένα παραδοσιακό ορεινό χωριό, τα Τρίκαλα Κορινθίας αξίζουν μια θέση στη λίστα σου. Η καταπράσινη φύση, τα πέτρινα σπίτια, τα γραφικά σοκάκια και η ατμόσφαιρα του χωριού δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια μικρή απόδραση. Και φυσικά, μια τέτοια εκδρομή δεν γίνεται χωρίς καλό φαγητό. Οι παραδοσιακές γεύσεις και ένα ποτήρι τσίπουρο δίπλα στο τζάκι είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι για να υποδεχτείς το φθινόπωρο.

© Νέστορας Αργύρης / Unsplash

Αίγινα

Ποιος είπε ότι οι φθινοπωρινές αποδράσεις πρέπει να είναι μόνο ορεινές; Η Αίγινα είναι η ιδανική επιλογή αν θέλεις να κρατήσεις λίγο ακόμη την αίσθηση του καλοκαιριού. Το μεγάλο της πλεονέκτημα είναι ότι βρίσκεται τόσο κοντά στην Αθήνα, ώστε μπορείς να φτάσεις στο νησί με ένα σύντομο ταξίδι με το πλοίο. Μάλιστα, για μια διήμερη απόδραση δεν είναι απαραίτητο να πάρεις μαζί σου αυτοκίνητο. Κάνε βόλτα στο λιμάνι, εξερεύνησε τα γραφικά σημεία του νησιού, δοκίμασε τα περίφημα φιστίκια Αιγίνης και, αν ο καιρός το επιτρέπει, απόλαυσε ακόμη και μια τελευταία βουτιά.

Ποιος είναι ο επόμενος προορισμός σου;

Δεν χρειάζεται να περιμένεις τις επόμενες διακοπές για να ξεφύγεις από την καθημερινότητα. Ένα ελεύθερο Σαββατοκύριακο, λίγες ώρες στον δρόμο και ένας όμορφος προορισμός αρκούν για να γεμίσεις μπαταρίες.

Καλάβρυτα, Ναύπλιο, Αράχωβα, Τρίκαλα Κορινθίας ή Αίγινα; Εσύ ποιον θα επέλεγες για την πρώτη φθινοπωρινή απόδραση;

Πηγή: Muse.gr
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