Τι να κάνεις σήμερα, Σάββατο

Από μια μακαρονάδα με φρέσκια τρούφα και μια βόλτα στον κόσμο των art books μέχρι cult σινεμά, σκοτεινή electronica και θεατρικές εξομολογήσεις, η Αθήνα έχει και αυτή την εβδομάδα τις δικές της μικρές εκπλήξεις. Κι αν ήδη μετράς αντίστροφα για το Halloween, μια νέα horror σειρά έρχεται να συμπληρώσει το σκηνικό. Αυτές είναι οι στάσεις που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμά σου.

Μακαρονάδα στο «Tartufo»

View this post on Instagram A post shared by TARTUFO | CUCINA ITALIANA (@tartufo.athens)

Το «Tartufo» είναι ακριβώς το spot που καταφέρνει κάθε φορά να μας θυμίζει γιατί η comfort πλευρά της ιταλικής γαστρονομίας παραμένει ακαταμάχητη. Με μια έμπειρη ομάδα που πειραματίζεται διαρκώς και αντλεί έμπνευση από την εποχικότητα των υλικών, το μενού φέρνει γεύσεις που ξεχωρίζουν. Σήμα κατατεθέν του βέβαια είναι το cacio e pepe με φρέσκια μαύρη τρούφα.

Αγίας Θέκλας 9 & Πιττακή 8, Ψυρρή

21 0331 5458

Νέα art books για το ράφι σου

Η ανεξάρτητη έκθεση καλλιτεχνικών βιβλίων που εδώ και αρκετά χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για καλλιτέχνες, συγγραφείς και βιβλιόφιλους επιστρέφει, αυτή τη φορά με ένα local edition. Το Athens Art Book Fair φιλοξενείται φέτος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης και στρέφει το βλέμμα στην εγχώρια παραγωγή καλλιτεχνικών εντύπων. Το φεστιβάλ αναδεικνύει την εντοπιότητα και το δημιουργικό δίκτυο της εκδοτικής κοινότητας, παρουσιάζοντας 46 καλλιτέχνες, μικρά και μεγάλα εκδοτικά εγχειρήματα και πολιτιστικούς φορείς από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, τη Μυτιλήνη, τη Σύρο και άλλες περιοχές της Ελλάδας. 17 και 18 Οκτωβρίου, με ελεύθερη είσοδο

Πίσω στα παράξενα «aughts»

Δηλαδή, πίσω στις αρχές του 2000 και, πιο συγκεκριμένα, στο 2001, όταν ο Ρίτσαρντ Κέλι μας χάρισε το δώρο του «Donnie Darko». Η εμβληματική ταινία επιστημονικής φαντασίας παίζεται απόψε στις 22:15 στο Cinobo Πατησίων και είναι ό,τι πρέπει για όσους δεν την έχουν δει ποτέ ή όσους χρειάζονται ένα φρεσκάρισμα. Έχοντας μόλις αποφύγει ένα παράξενο ατύχημα, ένας έφηβος με ψυχολογικά προβλήματα ξεκινά να βλέπει οράματα ενός άντρα που είναι ντυμένος ως κουνέλι. Ο φρικιαστικός φανταστικός του φίλος τον παρακινεί να διαπράξει διάφορα εγκλήματα με σκοπό να σώσει τον κόσμο.

Electronica από Παρίσι, Αθήνα και Γιάννενα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nowa Atena (@nowa_atena)

Η ομάδα Nowa Atena παρουσιάζει μια εκρηκτική βραδιά ηλεκτρισμένου ήχου στη σκηνή του ΙΛΙΟΝ Plus. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι Leroy Se Meurt από το Παρίσι, που παντρεύουν την ωμή punk ενέργεια με σκοτεινούς EBM ρυθμούς. Μαζί τους εμφανίζονται οι Αθηναίοι SheGrewFixed με minimal-synth ακούσματα, καθώς και Το Σύνταγμα της Ηδονής από τα Ιωάννινα με πειραματικά ηλεκτρονικά και ποίηση. Τη βραδιά συμπληρώνουν industrial και wave dj-sets από τη Nowa Atena team, προσφέροντας μια D.I.Y. μουσική εμπειρία που επαναπροσδιορίζει τη σκοτεινή club κουλτούρα.

Μία εξομολόγηση δίπλα στη θάλασσα

Ο συγκλονιστικός μονόλογος του Μάνου Θηραίου, «Η Φώκια», σε σκηνοθεσία του ίδιου και του Βλάση Πασιούδη, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στη σκηνή του Θεάτρου Άβατον. Η ιστορία εκτυλίσσεται ένα φθινοπωρινό απόγευμα σε μια ερημική παραλία, όπου ένας πατέρας βρίσκεται απομονωμένος μαζί με τον μόλις τριών μηνών γιο του. Κοιτάζοντας την απέραντη θάλασσα –που παραμένει διαχρονικά η ίδια– ο ήρωας αρχίζει να ξετυλίγει το νήμα της δικής του πορείας. Μέσα από έναν βαθιά εξομολογητικό λόγο, ανασύρει αναμνήσεις, βιώνει ξανά περασμένους έρωτες, απορρίψεις, λάθη και οικογενειακά βάρη, ενώ έρχεται αντιμέτωπος με τους δικούς του ανθρώπους που άφησαν αποτύπωμα στη ζωή του.

Η νέα slasher σειρά που σε βάζει στο κλίμα για Χαλογουίν

Στο HBO (και το Vodafone TV) θα βρείς τη νέα horror σειρά «Crystal Lake» το prequel του «Παρασκευή και 13» που μας πηγαίνει πίσω στον χρόνο, στις αρχές της iconic κατασκήνωσης Camp Crystal Lake και το στόρι του Τζέισον Βούρχες. Στο franchise που προέκυψε από την ιδέα και το σενάριο του Βίκτορ Μίλερ, το Camp Crystal Lake είναι στοιχειωμένο από τον θάνατο του Τζέισον, του αγοριού που μυστηριωδώς πνίγηκε στη λίμνη, και επιστρέφει κάθε τόσο για να δολοφονεί βίαια νέους κατασκηνωτές και επισκέπτες. Η σειρά αφηγείται το μυστήριο γύρω από την εξαφάνιση του Τζέισον, και επικεντρώνεται, κυρίως, στην μητέρα του, την οποία υποδύεται η πρόσφατα βραβευμένη με Emmy Λίντα Καρντελίνι.