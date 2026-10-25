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Τι να κάνεις σήμερα, Κυριακή

Tips-εφόδια για να νικήσεις τα Sunday blues με πολλές βόλτες στην πόλη
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25.10.2026

Κυριακή, γλυκιά και μελαγχολική ταυτόχρονα. Για να μην σε «πάρει από κάτω» το τέλος ενός ακόμα σαββατοκύριακου, συμβουλέψου την λίστα μας και βγες έξω, απολαμβάνοντας την πόλη. Υπαίθριες εκθέσεις, έξαλλα dance parties, συγκινητικές παραστάσεις και κινηματογραφικά φεστιβάλ σε περιμένουν! 

Η πολυδιάστατη τέχνη της Μπάρμπαρα Κρούγκερ

© Γιάννης Κουσκούτης

Με αφορμή την ολοκλήρωση της έκθεσης της Μπάρμπαρα Κρούγκερ «Άτιτλο (Περηφάνια και Περιφρόνηση) – Untitled (Pride and Contempt)» την 1η Νοεμβρίου, το ΚΠΙΣΝ μάς καλεί την Κυριακή 25 Οκτωβρίου σε μια ολοήμερη εκδήλωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εμπνευσμένων από το έργο της Κρούγκερ, που αναδεικνύουν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της καλλιτεχνικής της πρακτικής και τη δύναμη της τέχνης ως μέσου αυτοέκφρασης, κριτικής σκέψης και ενδυνάμωσης. Δες εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα των δράσεων.

Δυναμικό comeback για το EDEN Sundays

Σήμερα από τις 17:00, το EDEN Sundays επιστρέφει ένα μεγάλο dance party στην υποβλητική ατμόσφαιρα του «Ωδείου Αθηνών». Το event φέρνει στο προσκήνιο δύο από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης διεθνούς ηλεκτρονικής σκηνής, την Αυστραλιανή παραγωγό HAAi και τη Romy (μέλος των θρυλικών The xx), οι οποίες θα μοιραστούν τη σκηνή σε ένα σπάνιο και εκρηκτικό back-to-back set. Η βραδιά θα κινείται ανάμεσα στον rave, techno και breakbeat ήχο της HAAi και στις ευφορικές, συναισθηματικές house και trance μελωδίες της Romy. Τη μουσική εμπειρία θα συμπληρώσουν οι εγχώριοι DJs Jay Jay και Saber Rider.

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Τέσσερις άγνωστοι περιμένουν το ίδιο αεροπλάνο

Η παράσταση «20 Βήματα Μπροστά» μεταφέρει απόψε στις 20:00 στη σκηνή του Θεάτρου «Τζένη Καρέζη» τον φιλοσοφικό πυρήνα του παγκόσμιου bestseller του Χόρχε Μπουκάι, ξετυλίγοντας μια ανθρώπινη ιστορία με χιούμορ και συγκίνηση. Η πλοκή διαδραματίζεται σε μια αίθουσα αναμονής αεροδρομίου, όπου τέσσερις εντελώς άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι λόγω της ξαφνικής καθυστέρησης μιας πτήσης. Στα 90 λεπτά που έχουν στη διάθεσή τους μέχρι την επιβίβαση, οι ήρωες αρχίζουν να μοιράζονται τις προσωπικές τους διαδρομές, τις ανησυχίες, τις αποτυχίες και τα όνειρά τους.

Ρενάτε Ρέινσβε ξανά και ξανά

Ένα δανέζικο/νορβηγικό horror σε περιμένει στο Ertflix. Το «Handling the Undead» (2024) διαδραματίζεται μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα στο Όσλο, ‘οταν οι νεκροί ξυπνούν μυστηριωδώς και τρεις οικογένειες βυθίζονται στο χάος όταν οι αποθανόντες αγαπημένοι τους επιστρέφουν. Ποιοι είναι και τι θέλουν; Σε σκηνοθεσία Τέα Χβίστενταλ με τους Μπιορν Σούντκουιστ, Ρενάτε Ράινσβε, Ντέννις Όστμπι Ρούουντ, Μπέντε Μπόρσουμ, Όλγα Δαμάνη, Άντερς Ντάνιελσεν Λι.

Λίγο παλαιστινιακό φεστιβάλ ακόμα

Το Athens Palestine Film Festival συνεχίζει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου και σήμερα είναι η ιδανική μέρα να παρακολουθήσουμε το πρόγραμμά του. Σήμερα στις 20:00 στο Τριανόν θα προβληθεί το «Haifa» του Ρασίντ Μασαράγουι. Σε έναν παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό, μια σειρά από ανθρώπων μοιράζονται τις οπτικές τους, συνθέτοντας μια επίκαιρη εικόνα της σύγχρονης πραγματικότητάς τους.

Banoffee από το «Choc o Rock»

 
 
 
 
 
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A post shared by Choc O Rock pastry lab (@choc.o.rock_pastry.lab)

Το «Choc o Rock Pastry Lab» είναι ένα ροκ, μικρό εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, το οποίο προσφέρει αγνά, σπιτικά γλυκά από το 2014 (!) και ενώ το όνομά του μπορεί να σε παραπλανήσει και να σε κάνει να πιστέψεις πως εδώ θα βρεις μόνο σοκολατένιες λιχουδιές (τις οποίες προφανώς θα βρεις και σίγουρα θα εκτιμήσεις), θα ήταν τεράστια παράλειψη να αγνοήσεις κωδικούς όπως το banoffee με πλούσιες στρώσεις από μπισκότο, dulce de leche, φρέσκιες μπανάνες, σαντιγί και κομματάκια σοκολάτας. Μάλλον το πιο νόστιμο banoffee που έχω φάει. 

Βουτσινά 105, Χολαργός

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#ζαχαροπλαστείο #προβολή #εκθέσεις #rave #σαββατοκύριακο #θεατρικές παραστάσεις
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