Τι να κάνεις σήμερα, Κυριακή

Η εβδομάδα κλείνει με μερικές ενδιαφέρουσες προτάσεις για βόλτα, διασκέδαση και φαγητό στην πόλη. Τσέκαρε παρακάτω όσα προτείνουμε

Τέχνη και κρασί στο κέντρο

Σε περίπτωση που δεν το πήρατε χαμπάρι, στο Μοναστηράκι (Κτίριο Ολυμπιάς, Αθηνάς 57) ξεκίνησε χθες το 6ο Wine & Art Festival. Έως 18/10, το φεστιβάλ φέρνει κοντά το κρασί και την τέχνη, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο περιβάλλον γεμάτο αρώματα, χρώματα και ζωντανή ενέργεια. Εκλεκτά οινοποιεία, καλλιτέχνες, live performances και επιλεγμένες γευστικές εμπειρίες συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία για όλες τις αισθήσεις.

Ποια είναι η Σάρα Κόνορ;

Αυτή την εβδομάδα, τα Village Cinemas φέρνουν ξανά τον πρώτο «Εξολοθρευτή» για τα Epic Movie Nights. Και αν κάποιος τυχαίνει να έχει αυτό το κενό (όχι εμείς), είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να το αναπληρώσει (ξανά: όχι εμείς). Ένας σάιμποργκ εξολοθρευτής ταξιδεύει πίσω στον χρόνο με μια αποστολή: να δολοφονήσει τη Σάρα Κόνορ πριν γεννήσει τον Τζον, τον άντρα που θα καθοδηγήσει τους ανθρώπους στην επανάσταση εναντίον των μηχανών. Για να δεις τις ώρες προβολών, μπες στο Exodos Guide.

Πειραματικοί ηλεκτρονικοί ήχοι

Η 5η διοργάνωση της POROSI καταφθάνει στο ΠΛΥΦΑ με την συναυλία του Oren Ambarchi και opening acts από τους Tropical Geometry και Σάββα Μεταξά. Η μουσική του Oren Ambarchi ζει στο μεταίχμιο μεταξύ διαφόρων σχολών και επιρροών: σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική, αυτοσχεδιασμός, πειραματικός μινιμαλισμός, παραπλανητική απλότητα, λανθάνουσα ροκ σωματικότητα. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 οι πειραματισμοί του στην αφαίρεση της κιθάρας και την διαφορετική τεχνική οδήγησαν σε έναν πιο προσωπικό και μοναδικό ηχητικό κόσμο που ενσωματώνει μια ευρύτερη παλέτα οργάνων και ευαισθησιών. Απόψε στις 20:30.

Μία εναλλακτική και συγκινητική ανάγνωση της ιστορίας

Το πολυβραβευμένο έργο του Γιάννη Καλαβριανού,«Γιοί και κόρες» ύστερα από μια εξαιρετικά επιτυχημένη διεθνή πορεία, επιστρέφει ανανεωμένο στο Θέατρο ΕΛΕΡ «Ελένη Ερήμου» στην Πλάκα όπου παίζεται απόψε στις 21:00. Η ιστορία είναι μια βαθιά ανθρώπινη ανάγνωση της νεότερης ελληνικής ιστορίας —από τη Μικρασιατική Καταστροφή μέχρι τις μέρες μας— ιδωμένης όχι μέσα από τα μεγάλα γεγονότα, αλλά μέσα από τις μικρές, καθημερινές στιγμές των ανθρώπων. Το κείμενο βασίζεται σε 95 βιωματικές αφηγήσεις ηλικιωμένων από όλη τη χώρα, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν ποια ήταν η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής τους. Πέντε ταλαντούχοι ηθοποιοί της νέας γενιάς ζωντανεύουν επί σκηνής αυτές τις αληθινές ιστορίες, στήνοντας ένα συγκινητικό μωσαϊκό για το πείσμα, την ελπίδα και την ατομική αναζήτηση της ευτυχίας στην Ελλάδα.

Χουχουλιάρικη Κυριακή με cardamon buns στο «Hygge»

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Στον ψηλοτάβανο χώρο, έχει στηθεί κάτι σαν σπιτική τραπεζαρία με αναμμένα κεριά. Στη μια πλευρά βρίσκεται ένα μεγάλο κοινόχρηστο τραπέζι, ενώ, στο βάθος φαίνονται τα ζυμώματα και τα φουρνίσματα στο ανοιχτό εργαστήριο. Στην άλλη μεριά, θα βρεις μια πολύ δελεαστική βιτρίνα με ρολά κάρδαμου, cinnamon sticks, κέικ και τάρτες αλλά και λιχουδιές για τους φαν των αλμυρών, με πρωταγωνιστές τα σάντουιτς. Θα προσέξεις φυσικά και τα φρεσκοψημένα ψωμιά σε μεγάλη ποικιλία, από προζύμι και μπαγκέτες μέχρι ψωμί με ροβίτσα ή το υπέροχο ψωμί φόρμας με σίκαλη, κράνμπερι, γιαούρτι και μέλι.

Μια αριστουργηματική βιογραφία στο Cinobo

O Μίλος Φόρμαν σκηνοθετεί το κινηματογραφικό έπος «Αμαντέους» (Amadeus, 1984), μια μουσική βιογραφία που κρατά πάνω από δυο ώρες και βραβεύτηκε με 8 Όσκαρ που επισφραγίζουν πως πρόκειται για δυο μαγευτικές ώρες. Στη Βιέννη του 18ου αιώνα ο νεαρός Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ αναγνωρίζεται ως μουσική ιδιοφυία. Τυφλωμένος από φθόνο, ο ομόλογός του Αντόνιο Σαλιέρι παίρνει απόφαση να τον καταστρέψει.