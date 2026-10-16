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Χωρίς εισιτήριο: Athens Art Book Fair, μια μουσική γιορτή και όσα ακόμα μπορείς να κάνεις δωρεάν αυτό το ΠΣΚ

Μερικές δωρεάν εκδηλώσεις για να διασκεδάσεις στην πόλη
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16.10.2026

© nicolettazarif

Το τριήμερο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου υπάρχουν, φυσικά, άπειρες αφορμές για έξοδο, όμως επικεντρωθήκαμε στις αθηναϊκές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. Τσέκαρε παρακάτω τη λίστα μας.

Μια έκθεση για το προσφυγικό

«Hayat» (2026), νέα ανάθεση του Cevdet Erek, ειδικά για τον εκθεσιακό χώρο του TAVROS . Στη φωτό, άποψη από την πρόσφατη εγκατάσταση του καλλιτέχνη Amfibio, 2024

Η έκθεση «Αμάν Αμάν» παρουσιάζεται σε τρεις διαφορετικούς χώρους: τον χώρο τέχνης Tavros, το Αλληλέγγυο Σχολείο Ταύρου και την Πνευματική Εστία Νίκαιας. Μέσα από έργα, νέες καλλιτεχνικές αναθέσεις, περφόρμανς, συναυλίες, προβολές και συζητήσεις, το πρότζεκτ φέρνει στο προσκήνιο ιστορίες που συνδέουν τόπους και ανθρώπους πέρα από εθνικά σύνορα, φωτίζοντας λιγότερο γνωστές διαδρομές μετανάστευσης, εξορίας, εργασίας, μουσικής, αλληλεγγύης και καθημερινής ζωής.

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Ιστορίες προσφυγιάς, μνήμης και μετακίνησης στον Ταύρο και τη Νίκαια
Ιστορίες προσφυγιάς, μνήμης και μετακίνησης στον Ταύρο και τη Νίκαια

Radio Sounds Festival

Tiwayo

Με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων on air, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και ο Kosmos 93,6 δημιούργησαν το Radio Sounds Festival στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ, στην Καλλιθέα. Μία μεγάλη ραδιοφωνική και μουσική γιορτή στήνεται το τριήμερο 16-18 Οκτωβρίου με live εκπομπές, DJ sets, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη από τους Imany, Tiwayo και Alkyone. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή

Προβολή και συζήτηση στην Ταινιοθήκη

Την Κυριακή στις 18/10 θα προβληθεί στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος το «Δύσκολοι Αποχαιρετισμοί: Ο Μπαμπάς μου» της Πέννυς Παναγιωτοπούλου. Στην Αθήνα του 1969, ο Ηλίας, ένα δεκάχρονο αγόρι, προσπαθεί να συμφιλιωθεί με τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του. Για να τα καταφέρει, αρχίζει να προσποιείται πως τον περιμένει να επιστρέψει από τα συνηθισμένα επαγγελματικά ταξίδια του. Η προβολή διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης S.H. Foulkes, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με την σκηνοθέτρια της ταινίας.

Τέχνη και βιβλία στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

© nicolettazarif

Η ανεξάρτητη έκθεση καλλιτεχνικών βιβλίων που εδώ και αρκετά χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για καλλιτέχνες, συγγραφείς και βιβλιόφιλους επιστρέφει, αυτή τη φορά με ένα local edition. Το Athens Art Book Fair φιλοξενείται φέτος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης και στρέφει το βλέμμα στην εγχώρια παραγωγή καλλιτεχνικών εντύπων. Το φεστιβάλ αναδεικνύει την εντοπιότητα και το δημιουργικό δίκτυο της εκδοτικής κοινότητας, παρουσιάζοντας 46 καλλιτέχνες, μικρά και μεγάλα εκδοτικά εγχειρήματα και πολιτιστικούς φορείς από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, τη Μυτιλήνη, τη Σύρο και άλλες περιοχές της Ελλάδας. 17 και 18 Οκτωβρίου, με ελεύθερη είσοδο

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Φέτος η Αθήνα θα έχει ένα διαφορετικό Athens Art Book Fair
Φέτος η Αθήνα θα έχει ένα διαφορετικό Athens Art Book Fair

Λίγο ακόμα Rudu Fest

Παρά το γλυκόπικρο αντίο που είπαμε το καλοκαίρι του 2026 με το πετραλωνίτικο μπαρ «Rudu», το μουσικό φεστιβάλ του συνεχίζει τις δράσεις του και φέτος επέστρεψε στην Αμοργό με ακόμα πιο πανηγυρική διάθεση. Το Rudu Fest έρχεται έως 18 Οκτωβρίου ξανά στην Αθήνα, με μια σειρά dj sets στο «Ανκόρ bar».

Τριήμερη γιορτή στο ΕΜΣΤ

Με αφορμή το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2026 που κέρδισε το ΕΜΣΤ πρόσφατα, διοργανώνεται μία τριήμερη γιορτή από σήμερα, 16/10 έως την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, με δωρεάν είσοδο σε όλες τις εκθέσεις και επιλεγμένους καταλόγους διαθέσιμους δωρεάν.

#συναυλία #προβολή #δωρεάν #εκθέσεις #ΚΠΙΣΝ #μπαζάρ
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