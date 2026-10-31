Ώρα για αφιέρωμα στο φρικιαστικό new horror των 2020s

Το σινεμά τρόμου διανύει μια πολύ δυνατή δεκαετία, με ταινίες που αντλούν από τις ανησυχίες και τους «δαίμονες» της εποχής – όπως το άπειρο ιντερνετικό content και η post-covid απομόνωση. Το αφιέρωμά του Cinobo στο νέο horror «γιορτάζει» αυτές τις φρέσκες δημιουργικές φωνές, αλλά και καλλιτέχνες που τιμούν τα κλασικά του είδους, φέρνοντας από οσκαρικά φιλμ μέχρι underrated διαμαντάκια. Ετοιμαστείτε για jump scares, μεταφυσικές οντότητες, gore σωματικό τρόμο, λαογραφικό τρόμο και για κάποιες σκηνές που μάλλον θα σας στοιχειώσουν.

The Substance: Το Ελιξίριο της Νιότης (2024)

Το μεγάλο come-back της Ντεμί Μουρ έγινε με το κορυφαίο body horror του 21ου αιώνα που έφτασε από τις Κάννες ως τα Όσκαρ, ένα σχόλιο για τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, το γήρας, και τα απίστευτα beauty standards με βάση τα οποία κρίνονται αποκλειστικά οι θηλυκότητες. Η Ελίζαμπεθ Σπαρκλ, άλλοτε διάσημη τηλεοπτική σταρ που βλέπει την καριέρα της να φθίνει, καταφεύγει σε μια παράνομη ουσία της μαύρης αγοράς που δημιουργεί μια νεότερη και πιο όμορφη εκδοχή του εαυτού της, με την οποία θα μοιράζεται την ίδια συνείδηση μέσα σε ένα κοινό, συμβιωτικό σώμα.

Μην Ανοίγεις την Πόρτα (Don’t Open the Door, 2024)

Από το ελληνικό YouTube στη μεγάλη οθόνη, οι Unboxholics (Αλέξανδρος Κάρπας, Σάκης Κάρπας) φέρνουν το πρώτο τους φιλμ, ένα καλοστημένο horror που ακολουθεί μια δοκιμασμένη συνταγή και την εμπλουτίζει με ένα σύγχρονο twist. Σε ένα απομονωμένο ορεινό σημείο μέσα στο δάσος, μια ομάδα ερευνητών δέχεται επίθεση από μια οντότητα την οποία δεν μπορεί να εξηγήσει. Η μια επιζήσσασα βρίσκει καταφύγιο στην καλύβα ενός μυστήριου άντρα και οι απαντήσεις αρχίζουν σιγά σιγά να προκύπτουν.

Οντότητα (Oddity, 2024)

Πριν το φετινό «Χόκουμ» με τον Άνταμ Σκοτ, ο Ιρλανδός Ντέμιαν ΜακΚάρθι καταπιάστηκε με τον λαογραφικό τρόμο και σχεδίασε τα πιο καλοδουλεμένα jump scares στην «Οντότητα». Ψυχολογική αγωνία και οικογενειακά μυστικά προκύπτουν όταν μια γυναίκα που πενθεί τον θάνατο της δίδυμης αδερφής της αποφασίζει να πάρει εκδίκηση με τη βοήθεια του σπιτιού της και των αντικειμένων που βρίσκονται εντός αυτού.

Εκεί που το Κακό Παραμονεύει (When Evil Lurks / Cuando acecha la maldad, 2023)

Ο Ντέμιαν Ρούγκνα υπογράφει ένα ισπανόφωνο φιλμ τρόμου το οποίο υπόσχεται μια αξέχαστη θέαση – και όχι απαραίτητα για καλό λόγο. Η ιστορία αφορά δυο αδέρφια που προσπαθούν να ξεφορτωθούν έναν δαιμονισμένο άντρα και καταλήγουν να εξαπολύσουν ένα μεγάλο κακό στην περιοχή τους. Η μάχη για τη σωτηρία των ίδιων και των αγαπημένων τους μόλις ξεκίνησε.

Influencer (2022)

Το new horror δε θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει ιστορίες για τα social media, το καταιγιστικό περιεχόμενο της εποχής μας και τα ερωτήματα περί οπτικής που προκύπτουν. Μια νεαρή influencer κανονίζει ταξίδι στην Ταϊλάνδη με τον φίλο της, αλλά καταλήγει να ταξιδέψει μόνη της. Εκεί, η γνωριμία της με μια γυναίκα θα πάρει εφιαλτική τροπή.

Skinamarink (2022)

Το φιλμ του Κάιλ Έντουαρντ Μπολ παίζει με την έννοια του οικείου αποδεικνύοντας πως το πραγματικά τρομακτικό μπορεί να κρύβεται οπουδήποτε. Δύο παιδιά ξυπνούν μέσα στη νύχτα και διαπιστώνουν ότι ο πατέρας τους έχει εξαφανιστεί, και μαζί του, εξαφανίστηκαν και όλα τα παράθυρα και οι πόρτες του σπιτιού τους. Όσο περνά η ώρα και όσο περιμένουν έναν ενήλικα να έρθει να τα σώσει, γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο πως κάτι απόκοσμο τα παρακολουθεί.

The Dark and the Wicked (2020)

Το Cinobo προειδοποιεί ότι το φιλμ του Μπράιαν Μπερτίνο είναι ικανό να μας κάνει να χάσουμε τον ύπνο μας. Ένας άντρας αργοπεθαίνει σε μια φάρμα στην επαρχιακή Αμερική. Τα μέλη της οικογένειάς του συγκεντρώνονται για να τον θρηνήσουν, αρχίζουν να βασανίζονται από φριχτούς εφιάλτες και σύντομα διαπιστώνουν ότι κάποια σκοτεινή δύναμη τους κυνηγά.

Host (2020)

Η δεύτερη πιο τρομακτική ταινία όλων των εποχών, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του Science of Scare, είναι μια «desktop» ταινία τρόμου με πρωταγωνιστή το… Zoom. Έξι φίλοι προσλαμβάνουν μια μέντιουμ για να πραγματοποιήσουν μια συνεδρία πνευματισμού μέσω Zoom, εν μέσω lockdown. Όμως η διαδικτυακή τους συγκέντρωση παίρνει γρήγορα μια απρόβλεπτη τροπή, καθώς τα πράγματα αρχίζουν να πηγαίνουν στραβά και η νύχτα τους εξελίσσεται σε αγώνα επιβίωσης.

Βρείτε τις υπόλοιπες ταινίες του αφιερώματος στην πλατφόρμα του Cinobo.